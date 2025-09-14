معاونت خبر صداوسیمای مازندران از مردم استان دعوت کرد با ارسال تصاویر و گزارشهای خود به بخش شهروند خبرنگار، روایتهای بیواسطه از دل جامعه را در قاب خبر به نمایش بگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با هدف گسترش دامنه اطلاعرسانی و انعکاس بیواسطه رویدادها از نگاه مردم، معاونت خبر صداوسیمای مازندران از شهروندان دعوت کرد تا با پیوستن به پویش «شهروند خبرنگار»، روایتها، تصاویر و فیلمهای خود را از دل جامعه به قاب خبر بیاورند.
بر اساس این فراخوان، شهروندان میتوانند گزارشها، تصاویر و ویدئوهای خود را از طریق پیامرسانها به آدرس @mazandaran_irib یا با عضویت در گروه #موج_مجازی در پیامرسان ایتا به نشانی: https://eitaa.com/joinchat/1767572540C2302921778 ارسال کنند.
گزارشهای دریافتی پس از بررسی و تأیید، به نام ارسالکننده در بخشهای خبری و شبکههای اجتماعی خبرگزاری صداوسیمای مازندران منتشر خواهد شد.