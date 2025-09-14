به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بازدید از پارک علم‌وفناوری استان مرکزی در روزِ باز یا همان (free day) برای عموم مردم آزاد است.

این رویداد با اهدای جوایز ارزنده همراه است.

بازدید رایگان از پارک دانش‌آموزی، کارگاه آموزشی، مسابقه اوریگامی، مسابقه خلاقیت، مسابقات رومیزی و نمایش انیمیشن از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده است.

زمان: سه‌شنبه ۲۵ شهریور، ساعت ۹ تا ۲۰.

نشانی: بلوار شهید قدوسی، پارک علم‌وفناوری استان مرکزی، مجتمع رویش.

پیوند (لینک) ثبت‌نام: B۲n.ir/xk۶۱۲۲