به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان گراش گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه انتظامی ارد هنگام کنترل جاده به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ داود صادقی افزود: در بازرسی از این کامیون، ۶۴ راس گوسفند فاقد مجوز حمل و جابه جایی در این شهرستان کشف شد.

فرمانده انتظامی گراش با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.