سرپرست شیلات استان کرمانشاه: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال میزان تولید آبزیان پرورشی در استان به ۲۵ هزار و ۲۵۹ تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، سیامک الیاسپور گفت: از این میزان ۱۴ هزار و ۹۴۷ تن مختص به تولید ماهیان سردابی و ۱۰ هزار و ۲۸۲ تن مربوط به تولید ماهیان گرمابی است.

سرپرست شیلات استان کرمانشاه افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه انواع ماهیان زینتی و ۳۰ تن میگوی آب شیرین در استان تولید و روانه بازار مصرف شود.

سال گذشته ۲۲ هزار و ۷۸۷ تن انواع آبزی شامل ماهیان گرمابی، سردابی و خاویاری در مزارع پرورش ماهی و منابع آبی استان تولید شد.

استان کرمانشاه با داشتن ۵۰۲ واحد شیلاتی در قالب ۴۲۰ مزرعه سردابی و دو منظوره، ۸۰ واحد مزرعه گرمابی و ۲ مزرعه تولید ماهیان خاویاری یکی از قطب‌های مهم تولید ماهی در بین استان‌های غیرساحلی کشور است.