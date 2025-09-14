رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام گفت: عدم توانایی در کنترل سواری پژو ۴۰۵ در محور فرعی موشکان، پیچ هنرستان راننده را به کام مرگ فرستاد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی اعلام فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی وقوع یک فقره تصادف در محور سرابله به شباب، محدوده پیچ هنرستان موشکان، کارشناسان پلیس راه و عوامل امدادی اعزام شدند.

وی افزود: با حضور کارشناسان پلیس راه مشخص شد، راننده سواری پژو ۴۰۵ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در سرپیچ از جاده خارج و باعث وقوع حادثه شده است.

سرهنگ کهزادی ادامه داد: در اثر این حادثه متأسفانه راننده فوت و یک نفر نیز مجروح که توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

رئیس پلیس راه انتظامی استان بیان کرد: برابر اعلام کارشناسان پلیس راه علت تامه تصادف، بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه تشخیص داده شد.