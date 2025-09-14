پخش زنده
نماگرهای بازار سرمایه امروز یکشنبه همگی بازدهی مثبت داشتند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، شاخص کل بورس با رشد ۴۶ هزار و ۴۹۳ واحدی به ارتفاع ۲،۶۷۶،۹۸۵ واحد رسید.
همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۸ هزار و ۵۶۷ واحدی سطح ۸۰۲ هزار و ۲۶۳ واحدی را تجربه کرد.
ارزش معاملات خرد بازار بورس در پایان امروز به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
با افزایش تقاضا در گروهها و صنایع مختلف بورسی در پایان معاملات حدود ۸۰ درصد نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند.
بانکها و صندوقهای سهامی بیشترین ورود پول را داشتند و بیشترین خروج پول مربوط به صندوقهای درآمد ثابت بود.