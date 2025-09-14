به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، شاخص کل بورس با رشد ۴۶ هزار و ۴۹۳ واحدی به ارتفاع ۲،۶۷۶،۹۸۵ واحد رسید.

همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۸ هزار و ۵۶۷ واحدی سطح ۸۰۲ هزار و ۲۶۳ واحدی را تجربه کرد.

ارزش معاملات خرد بازار بورس در پایان امروز به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

با افزایش تقاضا در گروه‌ها و صنایع مختلف بورسی در پایان معاملات حدود ۸۰ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت قرار گرفتند.

بانک‌ها و صندوق‌های سهامی بیشترین ورود پول را داشتند و بیشترین خروج پول مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت بود.