پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان دامپزشکی کشور احداث بیمارستان دامپزشکی در مهاباد را گامی ضروری برای ارتقاء خدمات به دامداران و کشاورزان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در جلسه با تولیدکنندگان صنعت دام و طیور و اعضای شورای بخش کشاورزی مهاباد گفت: مجوزها و تسهیلات لازم برای توسعه مراکز درمان دام در کشور فراهم است و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه بهطور جدی در دستور کار سازمان قرار دارد.
علیرضا رفیعیپور اظهار کرد: صنعت واکسنسازی در کشور بهعنوان یکی از بخشهای سودآور و استراتژیک، از حمایت ویژه برخوردار است و ظرفیتهای بالقوه برای تبدیل شدن به یکی از منابع پایدار درآمدزایی ملی را دارد.
وی افزود: کشور ما در حوزه تولید واکسنهای دام، طیور و آبزیان، از دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و زیرساختهای لازم برخوردار است و با توسعه این بخش میتوان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در بازارهای منطقهای و فرامنطقهای نیز نقشآفرین بود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین بر لزوم استقرار مراکز درمانی پیشرفته در مناطق داممحور تأکید کرد و گفت: ایجاد بیمارستان دامپزشکی در مهاباد یک ضرورت راهبردی برای ارتقای سطح خدمات به دامداران، زنبورداران و کشاورزان منطقه است.
وی ادامه داد: بخش درمان دامپزشکی بهطور عمده در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و سازمان دامپزشکی ضمن تسهیل صدور مجوزهای قانونی، حمایتهای مالی و فنی لازم برای راهاندازی این مراکز را در دستور کار قرار داده است.
رفیعیپور تصریح کرد: توسعه متوازن صنعت دامپزشکی، از تولید واکسن تا ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی، تسهیلگری دولت و استفاده بهینه از ظرفیتهای بومی در استانهاست.
وی یادآور شد: آذربایجانغربی یکی از استانهای دارای پتانسیل بالاست که با وجود محدودیتهای طبیعی و اقتصادی، توانسته جایگاه ممتازی در حوزههای دام، طیور، زنبورداری و شیلات کسب کند.