با تداوم تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه از ابتدای جنگ تاکنون به ۶۴ هزار و ۸۷۱ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۸ فلسطینی در این منطقه شهید و ۳۴۶ فلسطینی دیگر مجروح شدند.

۱۰ نفر از این شهدا در مناطق توزیع کمک‌ها به شهادت رسیدند و ۸ نفر مجروح شدند تا مجموع شهدای موسوم به لقمه نان به ۲ هزار و ۴۹۴ نفر و مجموع مجروحان به ۱۸ هزار و ۱۳۵ نفر برسد.

براساس این گزارش، همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۲ نفر در اثر گرسنگی و سوءتغذیه به شهادت رسیدند و شمار کلی شهدای گرسنگی به ۴۲۲ نفر رسید که ۱۴۵ نفر از آنها کودک هستند.

با آغاز مرحله جدید تجاوز‌ها به غزه از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون ۱۲ هزار و ۳۲۱ نفر شهید و ۵۲ هزار و ۵۶۹ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۶۴ هزار و ۸۷۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۴ هزار و ۶۱۰ نفر رسید.

این درحالی است که شماری از شهرک نشینان با آمدن به خیابان‌ها علیه کابینه نتانیاهو شعار داده و خواهان توافق با مقاومت فلسطین برای آزادی اسیران صهیونیست شدند.

در حیفا، تظاهرات کنندگان با سردادن شعار اعلام کردند که نتانیاهو امنیت رژیم صهیونسیتی را به خطر انداخته است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین از وقوع درگیری‌هایی بین پلیس این رژیم و تظاهرات کنندگان در منطقه «بیتح تیکفا» در شرق شهر تل آویو خبر دادند.

از سوی دیگر، خانواده‌های اسیران صهیونیست در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در تل‌آویو گفتند که نتانیاهو به دنبال قربانی کردن این اسیران و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی برای اهداف سیاسی خود است و می‌خواهد جنگ را به یک «جنگ ابدی» تبدیل و عملیات نظامی در غزه را گسترش دهد.