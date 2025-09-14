بارشهای رگباری و خنکای هوای پاییزی، امروز حالوهوای تابستانی رامسر را تغییر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ این بارشها که از امروز در مناطق مختلف شهرستان آغاز شد، در برخی نقاط با رعد و برق و وزش باد همراه بود و دمای هوا را چند درجه کاهش داد.
کارشناس هواشناسی مازندران اعلام کرد: این بارشها ناشی از نفوذ سامانه پرفشار و جریانات مرطوب خزری است که تا فردا در ارتفاعات و نواحی ساحلی غرب استان ادامه خواهد داشت.
هواشناسی به شهروندان و مسافران توصیه کرد ضمن پرهیز از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، در تردد جادهای بهویژه در محورهای کوهستانی احتیاط کنند.