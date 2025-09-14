به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در مراسمی به همین منظور در مجتمع لاستیک بارز کرمان ،آقای ناصر عسکری‌نژاد مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: امروز شاهد یک رویداد بزرگ هستیم که به همت مدیر و کارکنان یک مجموعه صنعتی در عرصه خیر و احسان رقم خورده است.

وی با اشاره به جزئیات این اقدام خیرخواهانه، بیان کرد: به همت کارکنان شرکت و هم‌افزایی خود مجموعه، شاهد تهیه ۱۰۰۰ بسته تحصیلی لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان در مناطق محروم جنوب استان هستیم که به زودی بین دانش‌آموزان این مناطق توزیع خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان بیان کرد: این مجموعه صنعتی در طول سال نیز در بحث تهیه بسته‌های معیشتی و توزیع بین نیازمندان همکاری خوبی با این نهاد دارد و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت مجموعه‌های صنعتی و معدنی در استان کرمان در بحث محرومیت‌زدایی استفاده کنیم.