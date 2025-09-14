در بیست‌وسومین نمایشگاه زنان و تولید ملی، علاوه بر عرضه دست‌آفریده‌ها و محصولات زنان کارآفرین، مجموعه‌ای از سمینار‌های تخصصی حوزه کسب‌وکار ویژه علاقه‌مندان و غرفه‌داران در سالن اجتماعات بوستان گفت‌و‌گو در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیست‌وسومین نمایشگاه «زنان و تولید ملی» که این روز‌ها در محل دائمی نمایشگاه‌های بوستان گفت‌و‌گو برپا شده، تنها به عرضه و فروش محصولات زنان کارآفرین محدود نمی‌شود.

در حاشیه این رویداد، از روز شنبه ۲۲ شهریورماه تا ۲۷ شهریورماه، سلسله سمینار‌های تخصصی در حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار برگزار خواهد شد. این سمینار‌ها با هدف ارتقای توانمندی‌های غرفه‌داران و علاقه‌مندان به کارآفرینی طراحی شده و موضوعاتی همچون طراحی مدل کسب‌وکار، تأمین مالی، بازاریابی، نوآوری، مشاغل آینده و مهارت‌های مذاکره را دربر می‌گیرد.

برگزاری این نشست‌های تخصصی در کنار نمایشگاه، فرصتی ارزشمند برای زنان کارآفرین و فعالان اقتصادی به شمار می‌آید تا ضمن معرفی دست‌آفریده‌های خود، با بهره‌گیری از دانش روز، مسیر موفقیت و توسعه فعالیت‌هایشان را هموارتر کنند.

گفتنی است بیست و سومین نمایشگاه زنان و تولید ملی از ۱۹ تا ۲۸ شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه بوستان گفت‌و‌گو از ساعت ۱۰ تا ۲۱ پذیرای بازدید کنندگان است.