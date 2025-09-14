با اعلام سازمان لیگ فوتبال، امسال خبری از حضور تیم‌های پرسپولیس و استقلال در یزد نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: مسابقه دو تیم چادرملو اردکان – پرسپولیس ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه ۲۸ شهریور در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.

همچنین دیدار این تیم با استقلال ساعت ۱۸:۱۵ روز ۱۳ مهر در ورزشگاه تختی تهران به انجام خواهد رسید.

این در حالیست که خبر‌های ضد و نقیض فراوانی درباره آماده شدن ورزشگاه شهید نصیری یزد برای دیدار با پرسپولیس به گوش می‌رسید و پیمانکار چمن این ورزشگاه تاکید کرده بود که این دیدار حتما در یزد انجام می‌شود.

اما رئیس هیئت فوتبال استان و مدیرعامل باشگاه چادرملوی اردکان در واکنش به این ادعا اظهار داشتند که قطعا این ورزشگاه تا روز بازی با پرسپولیس آماده نمی‌شود و بازی با این تیم و همچنین استقلال در تهران برگزار خواهد شد.

بر این اساس، فوتبالدوستان یزدی امسال از تماشای دیدار چادرملو با دو تیم بزرگ پایتخت محروم خواهند بود.