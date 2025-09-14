به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «ناصر بهرام» مدیرکل صدا و سیمای استان ایلام در نشست طراحی راهبردی بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در صداوسیمای مرکز ایلام از آغاز مهر و شروع سال تحصیلی به عنوان یک رخداد بسیار مهم یاد کرد و اظهار داشت: رسانه ملی همواره به دنبال همراهی و هم افزایی با نظام آموزشی بوده چرا که این تعامل می‌تواند پویایی و بالندگی تعلیم و تربیت را به دنبال داشته باشد.

در ادامه این نشست معاونین و تهیه کنندگان حوزه‌های صدا، سیما، خبر و فضای مجازی در راستای تهیه و تولید برنامه‌های فاخر متناسب با فرصت‌های بی بدیل حوزه دانش آموزی و دانشجویی و بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی در راستای اطلاع رسانی برنامه‌های مربوط به بازگشایی مدارس و اقناع و تنویر افکار عمومی به بحث و تبادل نظر پرداختند.