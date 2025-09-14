پخش زنده
برداشت خرما از ۸۵۰۰ هکتار نخیلات شهرستان عنبرآباد آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.برداشت خرما در شهرستان عنبرآبادآغاز شده و تا اوایل مهرماه ادامه دارد.
امسال پیشبینی میشود بیش از ۵۰ هزار تن خرما از سطح بیش از ۸۵۰۰ هکتار نخیلات این شهرستان برداشت شود.
پیرنیا مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد گفت: سطح نخیلات قابل برداشت در سال جاری حدود ۷۵۰۰ هکتار است و برداشت خرما تا پایان فصل ادامه دارد. ارقام عمده خرما شامل مضافتی، کلوته، پیارم، زاهدی و سایر ارقام خشک و نیمهخشک است که هر کدام ویژگیهای کیفی خاص خود را دارند.
وی افزود: شرایط اقلیمی امسال به همراه مدیریت اصولی باغها و مراقبتهای مستمر بهرهبرداران، موجب افزایش کیفیت محصول شده است.
خرمای عنبرآباد با کیفیت بسیار مطلوب، علاوه بر تامین نیاز بازارهای داخلی، به بازارهای خارجی نیز صادر میشود.