مراسم غبارروبی امامزاده عبدالله بافق همزمان با هفته وقف با حضور جمعی از مسئولان استان و شهرستان و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در این مراسم گفت: امامزاده عبدالله از امامزادگان واجبالتکریم و در شمار امامزادگان ملی است که شایسته معرفی در سطح کشور میباشد.
حجتالاسلام صادقی افزود: باید کنگره ملی این امامزاده به زودی برگزار شود و انتظار میرود مسئولان نیز پیگیریهای لازم را انجام دهند؛ چراکه این امامزاده ظرفیت و جایگاه چنین اقدامی را دارد و خوشبختانه مردم نیز در این مسیر همت میکنند.
وی با دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در طرحهای اوقاف تصریح کرد: زمین از سوی ما تأمین میشود و سرمایه گذارات میتوانند اقدام به ساختوساز کنند و در مقابل، سهمی از اعیان ساختهشده به آنها تعلق خواهد گرفت. در زمینه تغییر کاربری موقوفات نیز، اعم از تجاری، مسکونی و خدماتی، زمینه باید فراهم شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: در استان بیش از ۴۱۰ مرکز آموزشی روی موقوفات اداره میشوند و هزاران دانشآموز از آن بهرهمند هستند.
او بیان داشت: در حوزه بهداشت و سلامت نیز تأکید میشود که افراد خیر و توانا وارد عمل شوند. زمینهای مناسب در اختیار است و میتوانند برای احداث مراکز بهداشتی، آبانبارها یا حتی بازسازی و بهرهبرداری از حمامهای قدیمی که دیگر کارکرد گذشته را ندارند، استفاده کنند.
صادقی خاطرنشان کرد: در این مسیر، به مردم اطمینان میدهیم که نذوراتشان فقط در همین مکان متبرک هزینه خواهد شد و به جای دیگری منتقل نمیشود.
او افزود: همچنین تأکید میکنیم اجرای طرح جامع عمرانی این امامزاده ضروری است؛ چراکه ظرفیت و پتانسیل آن را دارد که محدوده و وسعت فعلی تا ١٠ برابر گسترش پیدا کند.