به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.کلنگ احداث اولین گلخانه موز شرق استان کرمان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال در ۷۵۰ متر مربع توسط بخش خصوصی زده شد.

الحاق بخش اورژانس وی.‌ای. پی بیمارستان و تجهیز آزمایشگاه بیمارستلن پاستور بم با اعتبار ۹۰میلیارد تومان افتتاح شد.

همچنین کارخانه معدن شن ماسه در بم با اعتبار ۴۰میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

حجت السلام غضنفرابادی نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه هفته دولت طرح‌های خوبی در بم افتتاح و بهره برداری رسید و توسعه بیمارستلن پاستور بم با افزایش تخت و تعداد ۶ تخت وی‌ای پی در بیمارستان افتتاح شد.