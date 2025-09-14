پخش زنده
عملیات ساخت نخستین مدرسه با مشارکت اولیای دانش آموزان در روستای قلعهزنجیر خرم آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛همزمان با سراسر کشور،مراسم کلنگزنی و خشتگذاری نخستین مدرسه ی طرح ملی مدرسه ی اولیا در منطقه ی عشایری کُرکی روستای قلعهزنجیر خرم آباد برگزار شد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان گفت: این مدرسه دو کلاسه، نخستین بنای آموزشی در استان است که با مشارکت انجمن های اولیا و مربیان مدارس آغاز شده و تا آغاز سالتحصیلی آینده به بهرهبرداری میرسد.
سید عیسی سهرابی با بیان اینکه زمین ساخت این مدرسه را خانواده زندهیاد شاپور کرکی اهدا کرده است ، افزود:تاکنون با کمک خیران و اولیا، بیش از یک میلیارد تومان از هزینه ی برآوردی حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آن تامین شده است.
وی به پویش مدرسهسازی معلمان اشاره کرد و گفت:معلمان لرستان پویش مدرسهسازی را راهاندازی کردهاند و بهزودی شاهد آغاز عملیات ساخت اولین مدرسه با مشارکت فرهنگیان خواهیم بود .