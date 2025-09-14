پخش زنده
«فرشاد رستمی» ورزشکار پر افتخار فامنینی توانست با اقتدار مقام قهرمانی مسابقات موتورسواری « هارد اندرو » کشور را از آن خود کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مسابقات با حضور ۱۰۰ ورزشکار موتور سوار از سراسر کشور طی سه روز در مشکین شهر اردبیل برگزار شد.
برترینهای این مسابقات به رقابتهای سیتو إسکای ترکیه اعزام خواهند شد.
بیشتر بدانیم:
«اندرو» یکی از رشتههای ورزش موتورسواری آفرود است که در مسیرهای طولانی کراس کانتری و آفرود انجام میشود.
موتورسواری «اندرو» شامل مانعها و چالشهای مختلفی است.