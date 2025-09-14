به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: وضعیت ذخیره نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره) مطلوب است و روزانه سه هزار کامیون نهاده از این بندر به سراسر کشور توزیع می‌شود.

پرویز جعفری در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) افزود: وضعیت ورودی و کیفیت نهاده‌های دامی به کشور مطلوب است و در بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز این مسئله تایید شد.

وی گفت: روزانه سه هزار کامیون نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی به سراسر کشور به صورت برنامه‌ریزی شده و با روند عالی توزیع می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در خصوص نگرانی بابت تامین امنیت غذایی کشور افزود: بعد از وقوع جنگ ۱۲ روزه، برخی مشکلات با وجود ذخایر مناسب انبار‌های شرکت پشتیبانی دام تامین و واردات به خوبی انجام شد.

پرویز جعفری همچنین اطمینان داد در خصوص کالا‌های اساسی ذخیره شده نگرانی نیست و انبار‌های این شرکت از نظر کیفیت و کمیت کالای ذخیره شده مشکلی ندارند.

مجتمع بندری امام خمینی (ره) با سهم ۷۳ درصدی در جابه‌جایی کالا‌های اساسی کشور، نقش مهمی در تامین نیاز‌های راهبردی کشور ایفا می‌کند که این امر حاصل ظرفیت‌ها، زیرساخت‌های گسترده و تلاش شبانه‌روزی کارکنان و فعالان بخش دریایی و بندری است.