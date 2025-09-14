فرمانده انتظامی استان یزد: پنج مزاحم که اقدام به عربده کشی و تهدید شهروندان با سلاح سرد می‌کردند، بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: با توجه به بیش از ۵۰ تماس مردمی با پلیس ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت توسط افرادی با یک دستگاه خودرو ۴۰۵ به همراه دو دستگاه موتورسیکلت در ساعات پایانی شب، ماموران پلیس شهرستان یزد برخورد با این افراد را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: این افراد با حضور در پاتوق‌های از قبل تعیین شده در محلات مختلف، با ایجاد آلودگی صوتی و رفتار‌های خلاف شأن، موجبات نارضایتی اهالی آن محله را فراهم کرده بودند و در مقابل اعتراض شهروندان نیز اقدام به تهدید با سلاح سرد و عربده کشی می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: ماموران پلیس با تحقیقات لازم، مشخصات افراد مورد نظر را به دست آوردند و ضمن شناسایی مجرمان، تعداد چهار نفر از آنها را به همراه عامل اصلی این مزاحمت‌ها که در فضای مجازی با نشان دادن قمه و چاقو برای خود معروفیت ایجاد کرده بود، دستگیر کردند.