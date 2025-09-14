خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ طرح مدرسه اولیاء برای اولین بار در استان ایلام و در شهر سرابله شهرستان چرداول همزمان با کلنگ زنی ۳۲ مدرسه دیگر در کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش بصورت وبینار کلنگ زنی شد.

«ایرج زینی وند» مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: این طرح در ۳۱ استان کشور اجرا شده و شامل ۳۲ مدرسه خواهد بود که با کمک مردم ،اولیاء و مربیان دانش آموزان ساخته می شوند.

وی اضافه کرد: این طرح مدرسه اولیا که شامل ۶ کلاس درس خواهد بود در استان ایلام برای اولین بار در سرابله کلنگ زنی گردید.

استان ایلام دارای ۱۲۶۰ فضای آموزشی در مناطق مختلف عشایری، روستایی و شهری است.