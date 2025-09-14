کلنگ زنی مدرسه اولیاء در سرابله
همزمان با کلنگ زنی ۳۲ مدرسه در کشور، نخستین مدرسه اولیاء در شهر سرابله کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ طرح مدرسه اولیاء برای اولین بار در استان ایلام و در شهر سرابله شهرستان چرداول همزمان با کلنگ زنی ۳۲ مدرسه دیگر در کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش بصورت وبینار کلنگ زنی شد.
«ایرج زینی وند» مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: این طرح در ۳۱ استان کشور اجرا شده و شامل ۳۲ مدرسه خواهد بود که با کمک مردم ،اولیاء و مربیان دانش آموزان ساخته می شوند.
وی اضافه کرد: این طرح مدرسه اولیا که شامل ۶ کلاس درس خواهد بود در استان ایلام برای اولین بار در سرابله کلنگ زنی گردید.
استان ایلام دارای ۱۲۶۰ فضای آموزشی در مناطق مختلف عشایری، روستایی و شهری است.
شهرستان چرداول به مرکزیت شهر سرابله در ۳۵ کیلومتری ایلام قرار دارد.