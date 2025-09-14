پخش زنده
فرماندار ویژه خوی از جهش ۳۵ هزار مترمربعی در سرانه ورزشی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در نشست مشترک غلامحسن آزاد، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی با رئیس اداره ورزش و جوانان، روند اجرایی پروژههای ورزشی و طرحهای نیمهتمام این شهرستان بررسی شد.
فرماندار ویژه خوی با قدردانی از اقدامات اداره ورزش شو جوانان، از رشد چشمگیر ۳۵ هزار مترمربعی در فضای ورزشی طی دو سال گذشته خبر داد و بر تدوین برنامههای حمایتی برای افزایش نشاط اجتماعی و تسریع در تکمیل زیرساختهای ورزشی تأکید کرد.
در این دیدار علی اکبرلو گزارشی از نحوه و برگزاری اقدامات و برنامههای هفته دفاع مقدس و تربیت بدنی ارائه داد.