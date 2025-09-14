پخش زنده
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم از برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی به مناسبت ۲۳ ربیعالاول، سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عباس ذاکری در نشستی خبری به این مناسبت گفت: ویژهبرنامههای امسال با عنوان پویش "شهر من، قم" طراحی شده که با هدف تقویت حس تعلق شهروندان به قم و معرفی ویژگیهای این شهر مقدس در سطح شهر و فضای مجازی اجرا خواهد شد.
وی افزود: در این ایام، تورهای نیمروزه هویتی ویژه دختران و بانوان قمی با همکاری مدرسه معصومیه حوزه علمیه خواهران آغاز میشود که ضمن برنامههای شاد و تفریحی، آموزش مباحث هویتی، اسلامی و اخلاقی نیز در آن ارائه خواهد شد.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم از برگزاری جشنواره مردمی عکس قم نیز خبر داد و گفت: «شهروندان میتوانند عکسهای قدیمی و جدید خود از قم را برای شرکت در این جشنواره ارسال کنند. برگزیدگان این جشنواره تجلیل میشوند و مجموعه آثار برگزیده در قالب کتاب منتشر خواهد شد.
ذاکری همچنین از رونمایی پنج جلد کتاب تاریخ شفاهی محلات قدیمی قم شامل محلات مسجد جامع، عشقعلی، باغ پنبه و چهل اختران خبر داد و گفت: برگزاری جشنهای محلی در مناطق مختلف شهر، اجرای ویژهبرنامه "بانو" در بوستانهای بانوان، و نیز برپایی سمپوزیوم "ظرفیتهای مغفولمانده گردشگری قم" از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این ایام است.
وی اضافه کرد: کنگره ملی شعر روز قم نیز با حضور شاعران سراسر کشور برگزار میشود که اشعار منتخب درباره شهر مقدس قم و شخصیت حضرت معصومه (س) در قالب کتاب منتشر خواهد شد.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم با اشاره به شعار امسال روز قم با عنوان «قم؛ جهانشهر تمدنی اهلبیت (ع)» اظهار کرد: «امسال برنامههای روز قم از ۲۳ ربیعالاول به مدت یک هفته برگزار خواهد شد.»
ذاکری در پایان از برگزاری حرکت نمادین کاروان ورود حضرت معصومه (س) در صبح روز ۲۳ ربیعالاول از چهارراه معصومه تا حرم مطهر خبر داد و از شهروندان، بهویژه بانوان، برای حضور پرشور در این مراسم دعوت کرد.