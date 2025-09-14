پخش زنده
با پایان مهلت ثبتنام و ارسال طرحها، ۸۷ طرح متقاضی حضور در نخستین رویداد ملی سرمایهگذاری برای تولید بازیهای رایانهای حوزه مقاومت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام دبیرخانه این رویداد ۱۵، استان کشور در این رویداد ملی شرکت کردند و استان تهران با ارسال ۱۳ طرح، بیشترین متقاضی شرکت در این رویداد را داشته است.
بعد از تهران، استان اصفهان ۸ طرح، خراسان رضوی ۵ طرح، خوزستان و گیلان ۳ طرح، قم، کهکیلویه و بویراحمر، مازندران و یزد ۲ طرح و استانهای گلستان، آذربایجان شرقی، بوشهر، فارس، چهار محال و بختیاری و قزوین هر کدام یک طرح به دبیرخانه این رویداد ارسال کردند.
احسان جازم ،معاون حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای با اشاره به محورهای ارزیابی طرحهای ارائه شده به این رویداد گفت: این طرحها در چند محور تولید، محتوا، فرهنگ و بازار مورد ارزیابی قرار میگیرد. تمام طرحها به لحاظ توانایی تولید، توانایی ارائه محتوای مناسب، از منظر فرهنگی و اقتصاد بازار بررسی میشوند و به برترینها امتیاز داده میشود.
او همچنین افزود: فرآیند انتخاب طرحها بهگونهای است که در نهایت همه طرحها دیده خواهند شد و طرحهایی بهعنوان آثار برتر همگرا شناخته خواهند شد. همچنین تمام سرمایهگذاران میتوانند با دسترسی به پروفایل طرحها و دیدن آنها، وارد پروسه همکاری با شرکتها و استودیوهای بازیساز شوند.
گفتنی است مراسم اختتامیه رویداد جذب سرمایه برای تولید بازیهای حوزه مقاومت جمعه ۲۸ شهریورماه به میزبانی شهر تاریخی و فرهنگی اصفهان (سالن همایشها و مجتمع اتاق بازرگانی استان اصفهان) برگزار خواهد شد.