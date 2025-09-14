پخش زنده
در اقدامی خداپسندانه، یکی از خیرین آران و بیدگل دو دستگاه دیالیز به ارزش ۲۷ میلیارد ریال به بیمارستان سیدالشهدا (ع) این شهرستان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بیمارستان سیدالشهدا (ع) آران و بیدگل گفت: بخش دیالیز این بیمارستان از ابتدای امسال با حضور پزشک فوقتخصص نفرولوژی به صورت تماموقت، ماهانه بیش از ۵۵۰ جلسه دیالیز در دو نوبت صبح و عصر برای بیماران ارائه میدهد.
دکتر یوسفیان تاکید کرد: با نصب و راهاندازی این دستگاههای جدید، ظرفیت پذیرش بیماران افزایش یافته و خدماترسانی به صورت مطلوبتری انجام خواهد شد.
رئیس بیمارستان سیدالشهدا (ع) آران و بیدگل از همه خیرانی که در زمینه تجهیز و تأمین نیازهای درمانی این بیمارستان همراهی میکنند، قدردانی کرد.