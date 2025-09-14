به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی افزود: این ملک متعلق به بانک سپه می‌باشد و ارزشی بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال دارد که در منطقه صفائیه یزد قرار گرفته و هم اکنون برای مزایده در سامانه ستاد ایران ثبت شده است.

وی ادامه داد: مساحت ملک یاد شده بیش از دو هکتار بوده و دارای حصارکشی آجری، نرده فلزی به طول ۵۶۰ متر و همچنین حق انشعاب چاه آب و برق است.