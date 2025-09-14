پخش زنده
استارمر نخست وزیر انگلیس متهم است که پیش از انتصاب پیترمندلسون سفیر برکنار شده انگلیس در آمریکا از فساد اخلاقی و رابطه اش با شبکه فساد اخلاقی جفری اپستین مطلع بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن نخست وزیر انگلیس با پرونده جدید مربوط به مندلسون، بیش از گذشته زیر فشار افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانهای قرار گرفته است.
منتقدان استامر میگویند او که تا پیش از برکناری مندلسون، در پی اوج گیری فشار افکار عمومی از اعتمادکامل به مندلسون سخن میگفت اکنون متهم است که از رابطه او با شبکه جفری اپستین مطلع بوده است.
جفری اپستین امریکایی شبکهای از فساد ایجاد کرده بود و با جذب نوجوانان دختر زیبا روی با بهانههای مختلف از جمله فعالیتهای تبلیغاتی، آنان را برای خوشگذرانی در اختیار صاحبان قدرت و ثروت قرار میداد.
افشای بخشی از فساد شبکه اپستین که به طور مرموزی در زندان در آمریکا جان باخت، رابطه شمار زیادی از سیاستمداران و صاحبان قدرت و ثروت را با شبکه قاچاق انسان، فساد و کودک آزارجفری اپستین بر ملا کرد و مشخص شد دونالد ترامپ، بیل کلینتون و اندرو فرزند ملکه انگلیس و برادر شاه کنونی این کشور از جمله افرادی بودند که با این شبکه فساد ارتباط نزدیکی داشتهاند که تازهترین افشاگری درباره رابطه مندلسون سفیر انگلیس در آمریکا با فساد اپستین است.
برخی رایانامههای افشا شده شامل پیامهای حمایتی مندلسون از اپستین درباره درخواست فحشا از یک دختر زیر سن قانونی در تابستان سال ۲۰۰۸ بود.
گزارشهای منتشر شده در انگلیس نشان میدهد وقتی مندلسون به عنوان نامزد سفیر انگلیس در آمریکا در نظر گرفته شده بود، گروه بررسی کننده اخلاق و نزاکت دفتر نخست وزیری (PET) پروندهای را برای نخست وزیر تهیه کرد که حاوی اطلاعاتی درباره ارتباطات مندلسون با شبکه فساد اپستین بود.
اکنون استار مر بیش از گذشته در مظان اتهام چشم پوشی از فساد مندلسون و ارتباطش با شبکه فساد اپستین قرار گرفته و با این پرسشها مواجه است که چرا سفیر مورد اعتمادش پس از محکومیت اپستین به تماس خود با او ادامه داده است؟ چرا گزارش شده است که او در یکی از خانههای اپستین در حالی که این سرمایهدار در زندان بوده، اقامت داشته است؟ و آیا او با موسسهای که گیسلاین مکسول انگلیسی، همکار اپستین، تأسیس شده و این سرمایهدار از آن حمایت کرده بود، مرتبط بود؟
استارمر که در هفتههای اخیر هر هفته یکی از اعضای ارشد حزب و دولتش را از دست داده هفته گذشته آنجلا رینر معاونش را در یک پرونده فساد مالی ناچار شد کنار بگذارد اکنون سفیر متهم به ارتباط بایکی از فاسدترین شبکههای فساد جنسی را از دست داد و بیش از گذشته تضعیف شده است تا جایی که زمزمههایی درباره نداشتن صلاحیت لازم برای ادامه رهبری حزب حاکم کارگر و جایگاه نخست وزیری اش مطرح شده است.
این در حالی است که بر اساس تازهترین نتایج نظر سنجیهای موسسه یوگوو، استارمر پس از مکرون رئیس جمهور فرانسه، نا محبوبترین رهبر اروپایی معرفی شده است.