بر اساس هشدار سطح زرد، بر اثر شدت تغییر در سطح گردش فشار هوا، خیزش گردوخاک محلی در استان مرکزی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۰ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه: شدت تغییر در سطح گردش فشار هوا (افزایش گرادیان فشاری)
زمان شروع: یکشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
زمان پایان: سهشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
نوع مخاطره: افزایش گرادیان فشار موجب افزایش سرعت وزش بادهای شرقی در بیابانهای نواحی مرکزی کشور و استان خواهد شد که میتواند منجر به انتقال گردوخاک به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان از جمله مناطق حاشیه و بستر تالاب میقان شود.
منطقه اثر: اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، شازند، ساوه، زرندیه، غرق آباد، فراهان، کمیجان و محلات.
اثر مخاطره: افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا در مناطقی از استان در برخی از ساعات بویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب.
توصیه: خودداری افراد بهویژه گروههای حساس از حضور در فضای آزاد، پرهیز از انجام فعالیتهای ورزشی در هنگام افزایش شاخصهای آلودگی هوا و آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه.