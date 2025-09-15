پخش زنده
سرپرست مرکز بهداشت کاشان، از خرید، نصب و راهاندازی دستگاه اتوآنالایزر در مرکز خدمات جامع سلامت برزک با مشارکت خیران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دکتر مرتضی پنجهشاهی با اشاره به فراخوان عمومی فروردینماه سال جاری برای تجهیز آزمایشگاه این مرکز گفت: با همت خیران سلامت و پرداخت هزینه بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان، این دستگاه پیشرفته خریداری و در این مرکز راهاندازی شد.
وی افزود: از این پس بیماران در این مرکز میتوانند بسیاری از آزمایشهای مهم از جمله قند خون، چربی، عملکرد کلیه و کبد و شاخصهای بیماریهای عفونی را انجام دهند و دیگر نیازی به مراجعه به شهرهای دیگر نخواهند داشت.
سرپرست مرکز بهداشت کاشان گفت: راهاندازی این دستگاه علاوه بر صرفهجویی در هزینهها، موجب افزایش دقت، سرعت و کیفیت خدمات تشخیصی در منطقه خواهد شد و گامی مؤثر در ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی منطقه محسوب میشود.