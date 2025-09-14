پخش زنده
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماکو اظهار کرد: تالابهای این منطقه در تابستان امسال وضع خوبی داشتند ولی با بارش باران در هفته گذشته جانی مضاعف گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جعفر صادق تقی زاده افزود: تالابهای بورالان، آغ گل، قره بولاغ و یاریم قیه چهار تالاب ماکو هستند که به علت پرآب بودن، همه ساله پذیرای پرندگان بومی و مهاجر هستند.
وی با بیان اینکه منطقه آغ گل منطقه شکار ممنوع در این شهرستان محسوب میشود، خاطرنشان کرد: فصل شکار در این منطقه از نیمه دوم سال که پرندگان مهاجر در این منطقه فرود میآیند، شروع میشود و به تبع آن گشتهای یگان حفاظت مستمر در مناطق هم افزایش مییابد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماکو اظهار کرد: پرندگانی که مورد هدف و طمع شکارچیان متخلف هستند، اغلب کبک بوده و در فصل پاییز و زمستان انواع اردکها و غازها مورد هدف متخلفان شکار هستند.