

به گزارش

سید سعید شاهرخی با بیان اینکه امکان‌سنجی لازم برای طراحی یک سایت ده هکتاری در مرکز استان انجام می شود، افزود: این مجموعه قرار است شامل چند دانشکده، ساختمان‌های اداری، خوابگاه‌ها و سایر امکانات جانبی باشد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ استاندار لرستان، در جلسه ی هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان بر ضرورت توسعه ی زیرساخت‌های این دانشگاه تأکید کرد و گفت: یک سایت ۱۰ هکتاری دانشگاه فرهنگیان در مرکز استان برای استقرار دانشکده‌ها، فضاهای اداری، خوابگاه و امکانات جانبی ساخته خواهد شد.

استاندار لرستان با اشاره به سیاست دولت در تقویت دانشگاه فرهنگیان گفت: ارتقا و بهبود آموزش و پرورش کشور وابسته به تربیت معلمان توانمند است و دانشگاه فرهنگیان نقشی کلیدی در این مسیر دارد.

استاندار لرستان به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: آخرین وضعیت دانشگاه فرهنگیان از جمله برگزاری به‌موقع کلاس‌های آموزشی، جذب نیروهای موردنیاز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و همچنین فراهم کردن خوابگاه‌های لازم برای دانشجویان بررسی شد.



