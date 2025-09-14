میزان تولید ماهانه شیر در رشتخوار به هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی رُشتخوار گفت: حدود ۹ هزار تن شیر از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان تولید شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال از افزایش ۲۳ درصدی برخوردار بوده است.

علیمردان خزایی افزود: پیش‌ بینی می شود با توجه به جهش صورت گرفته در تولید، میزان تولید آن تا پایان امسال به افزون‌ بر ۱۸ هزار تن برسد.

وی بیان کرد: میزان تولید شیر در رشتخوار هر ماه هزار و ۵۰۰ تن است که این میزان در مدت مشابه پارسال تنها هزار و ۳۵۰ تن در ماه بود.

خزایی ادامه داد: این میزان شیر در ۳۰۰ واحد دامداری سنگین با سه هزار و ۹۰۰ راس گاو شیری تولید می شود.

خزایی دلیل افزایش میزان تولید شیر در رشتخوار را ناشی از افزایش میزان کارایی کنسانتره، افزایش تعداد گاو شیری، رعایت اصول بهداشتی، تلقیح مصنوعی و نیز اجرای روش‌ های نوین پرورش دام عنوان کرد.

بر اساس آمار منتشره از سوی جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار، اکنون پنج هزار راس دام سبک به صورت صنعتی و ۱۱۵ هزار به صورت سنتی وجود دارد.

مرکز شهرستان رشتخوار در ۲۱۶ کیلومتری جنوب مشهد واقع است و شهر جنگل نیز در ۸۱ کیلومتری جنوب غرب رشتخوار قرار دارد.