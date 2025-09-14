مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: امنیت یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌هاست و همه پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور مرهون تلاش‌های نیرو‌های انتظامی، مرزبانی و سپاه است و باید قدردان این سرمایه بزرگ باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین گروسی در نشست مشترک با سردار جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از فرماندهان انتظامی و راهور استان، افزود: اگر حکمرانی مناطق آزاد طبق قانون و مأموریت‌های اصلی خود اجرا شود، این مناطق می‌توانند در افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور اثرگذار باشند.

وی با اشاره به موقعیت ویژه منطقه آزاد ماکو تصریح کرد: این منطقه در مسیر کریدور شرق به غرب قرار گرفته و به دلیل همجواری با چند کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه تجارت، حمل‌ونقل و به‌ویژه توریسم سلامت دارد و می‌تواند به قطب خدمات درمانی برای کشورهای همسایه نیز تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: با تعامل و ارتباطات بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد. یکی از موضوعات مهم، تردد خودروها با پلاک عبور موقت است که قوانین خاص خود را دارد؛ خوشبختانه در دولت چهاردهم و با پیگیری‌های مجلس، زمینه‌ای فراهم شده تا خودروها بتوانند در سراسر استان تردد داشته باشند. تجربه این موضوع در سایر مناطق آزاد نیز وجود دارد اما اجرای آن در آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت راهبردی اهمیت بیشتری دارد.

گروسی با اشاره به اقدامات اجتماعی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: این سازمان آماده مشارکت ۵۰ درصدی در پروژه های زیرساختی دولتی است و تاکنون کمکی به ارزش یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز در حوزه بهداشت و درمان منطقه هزینه کرده است.

وی اضافه کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو در قبال مسئولیت‌های اجتماعی بی‌تفاوت نبوده و تلاش کرده است در کنار دولت و دانشگاه علوم پزشکی بخشی از بار کمبودهای حوزه سلامت و درمان را بر دوش بکشد.