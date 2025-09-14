شاعران و پژوهشگران تویسرکانی در مراسمی، نام و یاد «میررضی الدین آرتیمانی» شاعر و عارف دوره صفوی را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «میرزا محمدرضی» معروف به «میررضی آرتیمانی» از شاعران و عارفان مشهور زمان صفویه است که در سال ۹۷۸ قمری در روستای آرتیمان از توابع تویسرکان بدنیا آمد.

از این شاعر سده دهم هجری قمری، حدود ۱۲۰۰ بیت شعر به جا مانده که معروفترین آنها «ساقی نامه» است.

«ساقی نامه» گونه‌ای شعر مثنوی در بحر متقارب است که از مضامین آن، پرداختن به زودگذری دنیا، بی اعتباری مقام و منصب ظاهری و توجه به صفای اهل دل و عرفان است.

در پایان این همایش اعلام شد، با توجه به ظرفیت شهرستان تویسرکان، میز تخصصی گردشگری ادبی در این شهرستان راه اندازی می‌شود.