نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای سلامی در نشست مشترک با فرمانده انتظامی آذربایجان غربی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران پشتیبان واقعی نظام هستند و مسئولان باید قدردان این حمایت ماندگار باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عمر علیپور افزود: عوارض خروجی مسافران منطقه آزاد ماکو که از سال ۱۳۹۷ به خزانه کشور واریز می‌شد و به منطقه بازنمی‌گشت، با پیگیری‌های مستمر در آستانه واریز به حساب سازمان منطقه آزاد ماکو قرار دارد.

وی اظهار کرد: طبق قول وزیر اقتصاد، تا پایان ماه جاری باقی‌مانده عوارض خروجی مرز بازرگان به حساب سازمان منطقه آزاد ماکو واریز خواهد شد و این درآمد می‌تواند در توسعه خدمات و زیرساخت‌های منطقه هزینه شود.

علیپور بیان داشت: مردم این خطه، در جنگ ۱۲ روزه مقاومت، با ایستادگی خود موجب ناامیدی دشمنان شدند؛ حتی مخالفان نظام هم به توان و اقتدار نیرو‌های نظامی ایران امیدوار شدند. این مردم پشتیبان واقعی نظام هستند و باید قدردانشان باشیم. چرا باید روستا‌های منطقه آزاد از بی‌آبی رنج ببرند؟ رسیدگی به این مسائل وظیفه همه ماست.

نماینده مردم ماکو ادامه داد: اگر امکان ورود کامیون‌ها و خودرو‌های جدید با پلاک منطقه آزاد تا محدوده کل استان فراهم شود، تأثیر اقتصادی چشمگیری برای آذربایجان‌غربی به همراه خواهد داشت.