پخش زنده
امروز: -
نمایشهای سگک و نامیران از استان یزد در دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نمایش سگک به کارگردانی مجتبی لاله زاری در بخش صحنهای و نمایش نامیران به کارگردانی مهسا دهقانی در بخش فضای باز شرکت خواهند کرد.
دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس پنجم تا نهم مهرماه در شاهین شهر اصفهان برگزار میشود.
نمایش «سگَک»، روایت نمایشی از تحول درونی شهید شاهرخ ضرغام مشهور به «حر انقلاب» است. این نمایش برگرفته از یکی از فنون کشتی به نام «سگک» است؛ فنی که شهید ضرغام با آن شناخته میشد.
نمایش میران همچنین در چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند که دوم تا پنجم مهرماه در شهر لاهیجان برگزار میشود، حضور خواهد داشت.