مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی گفت: سنت حسنه وقف نیازمند توسعه است و با تلاش یاوران وقف می‌توان موقوفات را توسعه داد.

توسعه موقوفات با حمایت یاوران وقف در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی در همایش یاوران وقف با اشاره به اهمیت وقف در دین اسلام گفت: موضوع وقف نشانه تکریم انسان است چرا که انسان با وقف از مرز خودخواهی عبور و به مرز دیگر خواهی وارد می‌شود.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه وقف سنت دیرپای نبوی، علوی و فاطمی است گفت: اسلام بر این سنت صحه گذاشته و گسترش داده تا این سنت پشتوانه اقتصادی اسلام باشد و به برکت سنت حسنه وقف باقیات صالحات به بلندای تاریخ ماندگار می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی ادامه داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه بر اساس نیت خیرین و واقفین خیر اندیش ایجاد شده است و سعی دارد ۸۰۰ نوع نیت وقفی را به سرانجام برسد.

وی گفت: این سنت حسنه نیازمند توسعه است و با تلاش یاوران وقف می‌توان موقوفات را توسعه داد.

حجت الاسلام فقیه رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی نیز در این همایش گفت: اسلام وقف، خمس و زکات را به عنوان پشتوانه مالی حکومت اسلامی در نظر گرفته است که اگر به معنای واقعی عملیات شود برای نیاز‌های مالی، علمی، درمانی، قرآنی و عمرانی می‌توان از آن استفاده کرد.

وی یادآور شد: ایجاد انگیزه و تشویق مردم برای توسعه وقف و همچنین صیانت و احیای وقف دو موردی است باید در حوزه وقف در اولویت قرار گیرد.

گفتنی است همزمان با هفته وقف در همایشی از واقفان خیر اندیش و یاوران وقف تجلیل شد.