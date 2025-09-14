نماینده مازندران با پنج پیروزی متوالی و نمایشی مقتدرانه، جام قهرمانی اسکیت رولبال باشگاه‌های آسیا را بالای سر برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ باشگاه منصف ایران به نمایندگی از مازندران با درخشش در رقابت‌های اسکیت رولبال جام باشگاه‌های آسیا، عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

در دیدار فینال که به میزبانی ورزشگاه سلطان قابوس عمان برگزار شد، تیم منصف ایران به مصاف نماینده مصر رفت و در یک بازی تماشایی با نتیجه ۸ بر ۵ حریف قدرتمند خود را شکست داد.

شاگردان سینا صفی‌یاری همانند دیدارهای گذشته با انگیزه و قدرت بالا وارد زمین شدند و با وجود عقب‌افتادگی در دقایقی از بازی، با غیرت و تلاش مثال‌زدنی نتیجه را جبران کرده و با خلق موقعیت‌های متعدد، جام قهرمانی را بالای سر بردند.

نماینده مازندران با ثبت پنج پیروزی متوالی و نمایشی مقتدرانه، کار خود را در این دوره از مسابقات به پایان رساند.

دیدار پایانی با حضور مجید هنرجو رئیس فدراسیون اسکیت و نایب رئیس کنفدراسیون اسکیت رولبال آسیا، دکتر موسی فرهنگ سفیر ایران در عمان، آقای احمدی مشاور هلدینگ خلیج فارس و جمعی از مقامات ورزشی عمان برگزار شد.

اعضای تیم قهرمان عبارتند از: سینا تاجیک، سهیل بهرمانی، اوکتای نوید، امید داوری، رادین مجرین، سید محسن سید عاشور، علی دیانت، سلمان عربی، امیرمحمد سهیلی‌بخش، محمد عسگری، سام علیزاده و امیرحسین فرخی.