به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان با اشاره به اینکه هر سازمان جهت استفاده بهینه از منابع خود و اثر بخشی بیشتر، به ارزیابی و سنجش عملکرد نیاز دارد، گفت: عملکرد آموزشی در بخش‌های بخش دولتی و غیر دولتی و نیز مشکلات مراکز در روند اجرای تعهدات مورد ارزیابی و راهکار‌های مناسب برای بهبود وضعیت وارتقاء سطح کمّی و کیفی آموزش ارائه شد.

شهرام ملایی هزاروندی افزود: ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی باحضور تیم ازریاب سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور با رویکرد بهبودفرایند ها، تبادل تجربیات و استفاده ازنقاط قوت، رفع نواقص ومشکلات، ارتقای کیفیت عملکرد وارائه خدمات آموزشی، براساس شاخص‌های تدوین شده مورد بررسی و راهکار‌های لازم برای توسعه آموزش فنی وحرفه‌ای اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: ۳۸ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و بیش از یک هزار و ۵۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای با رویکرد صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر، آموزش جوانان جویای کار بدون مهارت در مراکز آموزشی مختلفی باهدف تربیت نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر و گسترش چتر مهارتی فعالیت می‌کنند.