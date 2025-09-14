مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از نهایی شدن مراحل واگذاری بوستان قدیمی سالاریه به شهرداری قم خبر داد و گفت: این مجموعه تا پایان سال به یک بوستان ۴۰ هزار متر مربعی زیبا و مدرن برای شهروندان قمی تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیام جوادیان در نشست خبری با اصحاب رسانه و به مناسبت هفته قم گفت: حدود ۷۰ درصد از مساحت پارک سالاریه، در مساحتی بالغ بر ۲۸ هزار متر مربع با توافقی که با شرکت طاهر وابسته به دانشگاه امام صادق (ع) صورت گرفته، طی هفته‌های آینده به شهرداری قم واگذار خواهد شد.

وی افزود: شهرداری قم در کنار این پارک، مالک یک زمین ۱۰ هزار متری نیز هست که با الحاق آن، یک بوستان حدود ۴۰ هزار مترمربعی شکیل و مجهز در این محدوده احداث خواهد شد.

جوادیان ضمن تبریک هفته قم به شهروندان، به تشریح دیگر طرح‌های آماده بهره‌برداری در این ایام پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین طرح‌ها، سردر عظیم ورودی شهر قم از سمت جاده اراک است که با هدف ایجاد المان شاخص و هویت‌بخش برای شهر قم طراحی شده است. همچنین نصب المان جدید در بدنه پل خرمشهر به پایان رسیده و در شب جلوه ویژه‌ای به ورودی شهر خواهد داد.

وی از اجرای طرح‌های المان‌سازی در ورودی‌های جاده جعفری، اصفهان و کاشان نیز خبر داد و گفت: این طرح‌ها در مرحله ساخت قرار دارند و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم در ادامه از افتتاح "طرح خانه ایرانی" در تقاطع بلوار معلم و خیابان جعفر طیار (ع) خبر داد و گفت: این مجموعه با مساحت ۴۵۰ مترمربع، بازآفرینی معماری اصیل قمی است و با فضا‌هایی سنتی، آبنما، باغچه و امکان عکاسی، به‌زودی هم‌زمان با آغاز هفته قم در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

جوادیان همچنین از بهره‌برداری مجموعه "اقامتی، رفاهی و گردشگری آبشار" در ابتدای ورودی قم از سمت تهران خبر داد و افزود: این مجموعه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال احداث شده و امکانات گسترده گردشگری و عرضه سوغات را در اختیار زائران و مسافران قرار می‌دهد.

وی در پایان گفت: به مناسبت هفته قم، شهرداری قم تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی برای استفاده شهروندان و زائران از مجموعه‌های تفریحی از جمله شهربازی‌های بوستان‌های فدک، غدیر، علوی و مجموعه باغ پرندگان در نظر گرفته است.