به همت واقفان خیراندیش ۳ وقف جدید شامل منزل مسکونی، آب، باغ پسته و اراضی در ۳ روستای این شهرستان به ثبت رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بردسکن با تجلیل از اقدام خداپسندانه واقفان، بر اهمیت و جایگاه وقف در دین مبین اسلام تأکید کرد و گفت: وقف یکی از سنت‌ های حسنه در اسلام است که آثار و برکات فراوانی برای جامعه در پی دارد و این موقوفات جدید که در زمینه‌ هایی، چون مسکن، تأمین آب و کشاورزی به ثبت رسیده‌ اند، گامی مؤثر برای رفع برخی نیاز‌های منطقه خواهد بود.

حجت الاسلام سعید غیرتمند با بیان اینکه این موقوفات با نیت خیرخواهانه و با هدف کمک به امور فرهنگی، عزاداری اهل بیت و توسعه آشپزخانه و آبدارخانه مسجد اهدا شده‌ اند، افزود: اداره اوقاف و امور خیریه آمادگی کامل دارد تا با همکاری واقفان و بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های موجود، بهترین استفاده را از این موقوفات در جهت تحقق اهداف خیرخواهانه آنها داشته باشد.

وی ادامه داد: این ۳ وقف جدید در سه روستای کاظم آباد، فیروزآباد و زیرک آباد و ارزش آن بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.

حجت الاسلام غیرتمند گفت: از همه افرادی که قصد اهدا و ثبت وقف را دارند، دعوت می کنیم با مراجعه به این اداره، از راهنمایی‌ ها و خدمات کارشناسان بهره‌ مند شوند تا بتوانند وقف‌ هایی ماندگار و اثرگذار در جامعه به ثبت برسانند.