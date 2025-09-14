پخش زنده
امروز: -
قلعه ی فلک الافلاک خرم آباد با زیبایی های منحصر به فرد میزبان دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران زمین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ قلعه ی فلکالافلاک، یادگار استوار از روزگار ساسانیان است که با بیش از پنج هزار متر مربع زیر بنا ،قرن هاست که چون نگهبانی بی خواب بر شهر و رودخانه ی خرم آباد چشم می دارد.
جذابیت ویژه و زیبایی های منحصر به فرد مجموعه ی تاریخی و فرهنگی قلعه ی فلکالافلاک سبب شده این اثر در طول سال میزبان هزاران دوستدار تاریخ و فرهنگ ایران زمین باشد.
حوزه ی مردم شناسی این قلعه ی تاریخی با۱۵ سالن و راهروهای مرتبط ،۱۵ روایت از جغرافیای فرهنگی این دیار را بازگو می کند .