«سارا فلاحی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اقشار مختلف مردم و دهیاران بخش زاگرس شهرستان چرداول دیدار کرد و مشکلات و درخواست‌های آنان را مورد بررسی قرار داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «سارا فلاحی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان تمام تلاش و پیگیری‌های خود را در جهت رفع مشکلات مردم روستا‌ها در مراجع بالادستی به کار گرفته‌اند.

وی افزود: تمام خواسته‌ها و مطالبات مردم با جدیت پیگیری خواهد شد و نتایج پیگیری‌ها به مردم و فرماندار چرداول انتقال خواهد یافت.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در توزیع اعتبارات امسال توجه ویژه‌ای به عمران روستا‌ها شده است.

وی اضافه کرد: در تخصیص اعتبارات بدون شک سعی خواهد شد که عدالت رعایت گردد و با توجه به اینکه بخش زاگرس بیشترین بافت روستایی را در شهرستان دارا است، حتما توجهات ویژه‌ای به این بخش می‌شود.

از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم این بخش مشکلات حق آبه رودخانه چرداول، وضعیت جاده‌ها، ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه، توسعه و تجهیز مراکز درمانی، توسعه طرح هادی، رفع مشکلات مجتمع‌های باغات نیدوله و چم بور، توسعه فضا‌های ورزشی، توسعه و تعریض جاده شباب -پل سیمره، تکمیل جاده جدید شله کش و همچنین ایجاد شهرک صنعتی جهت اشتغالزایی بود.