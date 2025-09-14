به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ حسن دانایار در نشست عصر امروز شورای راهبری تصادفات از افزایش ۱۰ درصدی تردد در جاده‌های این استان تا تاریخ بیستم شهریورماه خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی، شاهد کاهش ۲۳ درصدی تلفات ناشی از تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد جانباختگان سوانح رانندگی در جاده‌های استان ۸۷ نفر بوده که این عدد در سال گذشته ۱۱۳ نفر ثبت شد.

سرهنگ دانایار با اشاره به وقوع ۶۰ درصدی تصادفات در نقاط حادثه‌خیز، محورهای یاسوج ـ اصفهان، کمربندی یاسوج و محور بابامیدان را از جمله کانون‌های حادثه‌خیز استان برشمرد و خواستار توجه جدی دستگاه‌های راه و شهرسازی و راهداری برای رفع نواقص این محورها شد.

وی تخطی از سرعت مطمئنه با سهم ۵۲ درصدی را به عنوان عامل اصلی تصادفات عنوان کرد و پس از آن عدم توجه به جلو با ۱۷ درصد و انحراف به چپ با ۱۶ درصد به عنوان دیگر علل عمده بروز سوانح رانندگی در استان نام برد.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با تفکیک آمار تصادفات بر اساس نوع وسیله نقلیه گفت: خودروهای سواری شخصی با ۸۵ درصد، موتورسیکلت‌ها با ۷ درصد و خودروهای وانت با ۴ درصد، بیشترین سهم را در تصادفات داشته‌اند.

به گفته وی، از نظر زمانی نیز بیشترین تعداد تصادفات در ساعات ۱۶ تا ۲۰ و ۱۲ تا ۱۶ هر کدام با سهم ۲۳ درصدی و سپس ساعات ۸ تا ۱۲ با سهم ۱۶ درصدی رخ داده است.

سرهنگ دانایار افزود: ۵۳ درصد از تصادفات از نوع واژگونی و خروج از جاده بوده که شرایط اقلیمی، جوی، جاده‌ای و توپوگرافی تاثیر بسیار زیادی در این نوع از حوادث دارد.

وی در پایان با بیان اینکه بیش از ۵۱ درصد از تصادفات در ۳۰ کیلومتر ابتدایی محورهای مواصلاتی رخ داده است، بر لزوم توجه ویژه به این بازه از جاده‌ها تاکید کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هم با اشاره به شناسایی نقاط حادثه‌خیز گفت: سال گذشته ۱۰ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شد که اغلب به نتیجه رسیدند و سال جاری ۳ نقطه در بهمئی و چرام برای راهداری تکلیف شده که دارای پیشرفت ۴۳ و ۵۰ درصدی هستند که تا پایان سال باید رفع شود.

حمیدرضا پیمانجو افزود: علاوه بر این موارد ۳۰ نقطه حادثه‌خیز در سطح استان را در سال جاری شناسایی کردیم که ۱۲ نقطه اصلاح شده و ۱۸ نقطه در حال کار است.