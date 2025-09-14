به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام رسمی شرکت سایپا، قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی این شرکت از جمله چانگان افزایش یافت. این افزایش قیمت، موجی از واکنش‌ها را در میان خریداران و فعالان بازار خودرو در پی داشته و بار دیگر سیاست قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی را در کانون توجه قرار داده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام؛

شرکت سایپا در طرح فروش خودرو طرح مادران، پیامک مرحله دوم واریزی را آغاز کرده و بدلیل واهی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خودرو چانگان مدل cs35 را گرانتر محاسبه کردند. قرار بود مبلغ ۷۱۳ میلیون تومان واریز کنیم ، اما حالا اعلام شده که باید ۱۲۲۰ واریز کنید. مگه چقدر دلار توی این ماه افزایش پیدا کرده که مدیران شرکت سایپا این مبلغ را اعلام کردند. بعد از پیگیری اعلام کردند؛ طبق قیمت روز خودرو، قیمتها محاسبه شده، در حالی که این ماه اصلا اینطور افرایش قیمت نداشتیم.