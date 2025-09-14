به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ جاور صفاری با بیان اینکه از روز سه شنبه ۱۸ شهریور تا کنون بیش از ۵۲۵ هزار دستگاه خودرو، وارد استان شده است گفت: هم اکنون تمامی جاده‌های خروجی استان به ویژه مسیر رشت - قزوین ترافیک سنگین و پرحجم است.

وی همچنین از ترافیک در محور تالش به آستارا محدوده پل خطبه سرا و آستانه اشرفیه به لاهیجان محدوده بازکیاگوراب خبرداد و افزود: در این مدت ۵۵ فقره تصادف منجر به جرح هم در جاده‌های استان رخ داده است.

رئیس پلیس راه گیلان از مسافران خواست برای خروج از استان ، شتاب بی مورد نداشته باشند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت مجاز و خودداری از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی، سفر خاطره انگیز و امنی را برای خانواده خود رقم بزنند.