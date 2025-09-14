استاندار یزد گفت: یزد با برنامه‌ریزی دقیق در حال تبدیل چالش‌های کویری به فرصت‌های بی‌نظیر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری به میزبانی مشهد گفت: آینده استان با حرکت به سمت صنایعی که از ظرفیت نخبگان بهره می‌برند و مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته هستند، تضمین خواهد شد. این رویکرد، یزد را به قطبی برای استعداد‌ها و نوآوری تبدیل کرده و جایگاه اقتصادی آن را در سطح ملی بیش از پیش تثبیت می‌کند.

وی به نقش یزد به عنوان میزبان نیرو‌های کار از سراسر کشور اشاره کرد و افزود: اینکه ۴۲ درصد از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استان از دیگر استان‌ها هستند و ما برای ۱۵۰ هزار تبعه بیگانه اشتغال ایجاد کرده‌ایم، نشان از پویایی اقتصاد و فرهنگ مهمان‌نوازی یزد دارد.

استاندار، کویر را نه یک محدودیت، بلکه یک فرصت بزرگ برای توسعه خواند و تصریح کرد: یزد با برنامه‌ریزی برای تولید سه هزار مگاوات انرژی خورشیدی، به یکی از قطب‌های اصلی انرژی پاک در کشور تبدیل می‌شود و تا پایان امسال، ۴۰۰ مگاوات از این ظرفیت وارد مدار خواهد شد.

وی از معرفی و توسعه ژئوپارک‌های منحصر‌به‌فرد کویری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی، ایجاد کمپ‌های گردشگری مدرن و مزارع پرورش دام سبک و شتر با هدف توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاران برای ایجاد صنایع پاک و مگافارم‌ها (مزارع بزرگ مقیاس) سازگار با اقلیم منطقه به عنوان برنامه‌های متنوع در حال اجرا برای شکوفایی اقتصادی مناطق کویری یاد کرد.

بابایی با اشاره به موفقیت‌های نیروی انتظامی و یگان‌های ویژه در مقابله با اشرار و کشف چهار تن مواد مخدر، از برنامه تشکیل و توسعه یگان‌های تکاوری مجهز برای تأمین امنیت کامل مرز‌های کویری و جلوگیری از نفوذ به مرکز کشور خبر داد.

وی خاطرنشان ساخت: مسیر‌های جاده‌ای جدیدی از مرکز به شمال و شرق کشور در حال تعریف و آسفالت هستند و توسعه مسیر ریلی شرقی نیز با جدیت دنبال می‌شود تا ارتباطات، تجارت و امنیت در سراسر منطقه تقویت گردد.

استاندار تأکید کرد که این طرح ها یزد را به یک مرکز راهبردی در شبکه مواصلاتی کشور تبدیل کرده و زمینه را برای آبادانی هرچه بیشتر فراهم می‌آورند.

گفتنی است نخستین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور ۲۳ شهریورماه با حضور معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و استانداران یزد، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و قم و معاونان امنیتی و مدیران کل امنیتی استانداری‌های ۱۰ استان کویری کشور در مشهد آغاز به کار کرد.