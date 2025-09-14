در پنج ماه نخست امسال چهار هزار و ۴۵۰ دادخواست در حوزه روابط کار در استان مرکزی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در پنج ماه نخست امسال، چهار هزار و ۴۵۰ دادخواست در حوزه روابط کار ثبت شده است.
احمدی افزود: رسیدگی به پروندههای شکایتی با هدف اجرای اصل سه جانبه گرایی قانون کار بر عهده هیئتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
او افزود: از مجموع چهار هزار فقره دادخواستهای ثبت شده که بیشتر با موضوع اخراج و مزایای قانونی است، چهار هزار دادنامه صادر شد.
احمدی این را هم گفت که رویکرد رسیدگی به پروندهها، نگاه صلح و سازش بین کارگر و کارفرماست.