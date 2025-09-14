پخش زنده
مستندساز ایرانی در جشنواره بینالمللی مستند «DMZ» کره جنوبی با دریافت جایزه یونسکو برای میراث ناملموس تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما محمد احسانی این جایزه را از سوی مرکز بینالمللی اطلاعات و شبکهسازی برای میراث فرهنگی ناملموس در منطقه آسیا-اقیانوسیه تحت نظارت یونسکو (ICHCAP) در جریان جشنواره مستند «DMZ» کره جنوبی دریافت کرد.
طرح تولید مستند جدید این کارگردان در مورد موسیقی بلوچستان در این جشنواره معرفی شده است. «رخش بر نقش»، «ایدز یران ۱۳۸۳»، «تبربز: تصاویر دنیای فراموش شده»، «گنبد مینا»، «بانوی ارومیا»، «روزگاری هامون» و «آب ما را خواهد برد» از ساختههای این مستندساز هستند.
هفدهمین جشنواره فیلم مستند«DMZ» تا ۲۶ شهریور در کره جنوبی برپاست.