به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،غلامرضا صالحی جوزانی در سی‌ویکمین گردهمایی سالیانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در دانشگاه مراغه با بیان اینکه قرارگاه فناوری‌های پیشرفته در دولت بر حمایت جدی از بخش کشاورزی گام برداشته است گفت: سند امنیت غذایی دانش‌بنیان و اسناد بالادستی متعددی در این حوزه تدوین شده و تعهدات مهمی پیش‌روی ما قرار دارد. همچنین تات به‌عنوان بازوی کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی موظف است بند‌های برنامه هفتم توسعه را تحلیل و پیگیری کند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اظهار کرد: از میان ۲۱ موسسه تحقیقاتی سازمان، موسسه تحقیقات دیم جزو سه موسسه برتر از نظر اثرگذاری است و تاکنون بیش از ۱۳۰ رقم گیاهی معرفی کرده که منجر به افزایش یک میلیون تنی تولیدات کشور شده است.۳۰ تا ۴۰ همت اثر بخشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور است. این موسسه علی‌رغم محدودیت امکانات توان علمی و عملی بسیار بالایی دارد و تمام تلاش سازمان تات حمایت و پشتیبانی از آن است.

وی افزود: حدود شش میلیون هکتار از اراضی کشور دیمزار هستند. در این حوزه انتظار می‌رود محققان در زمینه ارقام گندم، جو، دانه‌های روغنی نظیر کاملینا، بالنگوی شهری و گلرنگ و همچنین علوفه، ماشک، گیاهان دارویی و باغبانی دیم تحقیقات و اقدامات پژوهشی داشته باشیم.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات با تاکید بر اهمیت آینده‌پژوهی تصریح کرد: باید نقشه راه ۲۰ ساله برای کشاورزی دیم کشور داشته باشیم. توجه به آیش و تناوب، رعایت کشت لگوم‌ها و غلات، توسعه مکانیزاسیون و ارتقای فناوری تولید بذر می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم فناوری بذر را در دیمزار‌ها توسعه داده و بذر اقتصادی در اختیار کشاورزان قرار دهیم، شاهد تحولات بزرگی خواهیم بود. تجربه موفق جهش تولید در دیمزار‌ها نشان داد که این حوزه ظرفیت بالایی برای رشد دارد.

وی با اشاره به لزوم تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه خاطرنشان کرد: مشارکت با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد زیست‌بوم نوآوری برای دیم‌کاری، همکاری گسترده‌تر با موسسات تحقیقاتی و استفاده از تحلیل‌های کلان‌داده (Big Data)، مدلسازی ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین آماری می‌تواند دقت برآورد تولیدات دیم و بهره‌وری این بخش را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

وی تاکید کرد: کشاورزی دیم آینده کشاورزی کشور است و توجه به مکانیزاسیون اصلاح ارقام جدید، توسعه کشت گیاهان دارویی و علوفه‌ای و ایجاد نقشه راه بلندمدت، رمز دستیابی به امنیت غذایی پایدار خواهد بود.